ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого по обвинению в оправдании терроризма
Управление Федеральной службы безопасности по Республике Коми просит суд отправить в следственный изолятор социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию городского суда Сыктывкара.
Профессор Кагарлицкий был задержан днём ранее и препровождён в Сыктывкар, сообщил его адвокат Сергей Ерохов. Он подчеркнул, что его подзащитный не признаёт вину, никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», формальным поводом для возбуждения уголовного дела в отношении социолога стал его пост в соцсетях сразу после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска
- На Родосе объявлено чрезвычайное положение
- СК открыл два дела из-за отравления детей горючей жидкостью в Приморье
- МИД Чехии подал в суд на Россию
- Актера Ясуловича сняли с аппарата ИВЛ
- ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого по обвинению в оправдании терроризма
- Постпреды стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
- Сукачев, Бутусов и КняZz выступят в День флага в «Лужниках»
- Судно с тремя тысячами автомобилей горит у побережья Нидерландов
- Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru