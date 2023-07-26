ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого по обвинению в оправдании терроризма

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Коми просит суд отправить в следственный изолятор социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию городского суда Сыктывкара.

Профессор Кагарлицкий был задержан днём ранее и препровождён в Сыктывкар, сообщил его адвокат Сергей Ерохов. Он подчеркнул, что его подзащитный не признаёт вину, никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», формальным поводом для возбуждения уголовного дела в отношении социолога стал его пост в соцсетях сразу после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

