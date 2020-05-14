ФСБ пришла с обыском в правительство Пензенской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в правительство Пензенской области. Главная их цель – вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Об этом информирует РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Оперативные мероприятия организованы в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с присвоением средств бюджета. В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили факт обысков в областном Минсельхозе. Силовики уточнили, что помимо министра заинтересовались также рядом других чиновников, передает ТАСС.
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