ФСБ показала материалы приговора гитлеровцам за преступления на Украине
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила документы судебного процесса над нацистскими преступниками, ответственными за геноцид мирного населения на Украине в 1941-1944 годах. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд приговорил 12 нацистов к смертной казни через повешение, ещё трое преступников получили от 15 до 20 лет каторги. Все обвиняемые были признаны виновными в массовых расстрелах, насилии над мирными гражданами и военнопленными, разрушении населённых пунктов, ограблении и угоне в рабство.
Киевский военный округ 75 лет назад провёл трибунал над нацистами, устроившими геноцид украинского народа, отмечает РИА ФАН. Суд считался продолжением Нюрбернгского процесса, в ходе которого судили руководство Третьего рейха. Трибунал работал с 17 по 28 января 1946 года, процесс был открытым и подробно освещался в прессе.
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