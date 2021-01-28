ФСБ показала материалы приговора гитлеровцам за преступления на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила документы судебного процесса над нацистскими преступниками, ответственными за геноцид мирного населения на Украине в 1941-1944 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд приговорил 12 нацистов к смертной казни через повешение, ещё трое преступников получили от 15 до 20 лет каторги. Все обвиняемые были признаны виновными в массовых расстрелах, насилии над мирными гражданами и военнопленными, разрушении населённых пунктов, ограблении и угоне в рабство.

Киевский военный округ 75 лет назад провёл трибунал над нацистами, устроившими геноцид украинского народа, отмечает РИА ФАН. Суд считался продолжением Нюрбернгского процесса, в ходе которого судили руководство Третьего рейха. Трибунал работал с 17 по 28 января 1946 года, процесс был открытым и подробно освещался в прессе.

