ФСБ подготовила проект перечня данных, которые могут использовать против России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подготовила проект перечня сведений, которые могут быть использованы против страны в случае их получения иностранными государствами. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В «Перечне сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» указаны сведения, составляющие государственную тайну и относящиеся к Вооруженным силам РФ.

Кроме того, в список ФСБ попала практически любая информация о деятельности госкорпорации Роскосмос.

