ФСБ: На проукраинские группировки приходится львиная доля компьютерных атак
На проукраинские группировки приходится львиная доля компьютерных атак, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, созданного под эгидой ФСБ России, Алексей Иванов на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025».
Он назвал самые атакуемые сферы за 2024 год – госсектор, энергетика, транспорт и связь. По его словам, в этом направлении ведется очень активная деятельность.
Число киберпреступлений в России за восемь месяцев 2024 года выросло на 16,4%. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, об этом заявил генпрокурор страны Игорь Краснов.
Также он указал на низкую раскрываемость данного вида преступлений - не более 27% за последние годы, а в 2024 году всего 25,9%. По его словам, это связано с «шаблонностью и безынициативностью оперативной работы», а также «недостаточной эффективностью предварительного расследования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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