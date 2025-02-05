ФСБ: На проукраинские группировки приходится львиная доля компьютерных атак

Число киберпреступлений в России за восемь месяцев 2024 года выросло на 16,4%. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, об этом заявил генпрокурор страны Игорь Краснов.

Также он указал на низкую раскрываемость данного вида преступлений - не более 27% за последние годы, а в 2024 году всего 25,9%. По его словам, это связано с «шаблонностью и безынициативностью оперативной работы», а также «недостаточной эффективностью предварительного расследования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

