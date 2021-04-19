ФСБ изъяло 222 ствола во время рейда против подпольных оружейников
Рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России. Правоохранительные органы поймали 55 подпольных оружейников и изъяли 222 ствола, сообщает ФСБ России.
В ходе операции была прекращена деятельность 27 подпольных мастерских. Сотрудники полиции обнаружили три пулемета, шесть автоматов, винтовки, ружья, пистолеты-пулеметы, карабины, пистолеты и револьверы. Среди них оказалось как восстановленное оружие времен войны, так и современные российские и зарубежные стволы.
Подобные рейды проходят регулярно раз в несколько месяцев. О результатах последнего сообщалось в марте. Тогда в 28 регионах страны изъяли 250 стволов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru