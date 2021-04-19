ФСБ изъяло 222 ствола во время рейда против подпольных оружейников

Рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России. Правоохранительные органы поймали 55 подпольных оружейников и изъяли 222 ствола, сообщает ФСБ России.

В ходе операции была прекращена деятельность 27 подпольных мастерских. Сотрудники полиции обнаружили три пулемета, шесть автоматов, винтовки, ружья, пистолеты-пулеметы, карабины, пистолеты и револьверы. Среди них оказалось как восстановленное оружие времен войны, так и современные российские и зарубежные стволы.

Подобные рейды проходят регулярно раз в несколько месяцев. О результатах последнего сообщалось в марте. Тогда в 28 регионах страны изъяли 250 стволов.

