Фронтмен группы Little Big устроился на работу в «Связной»

Илья Прусикин, лидер музыкальной группа Little Big, впервые официально устроился на работу. Как сообщает ТАСС, он занял должность креативного директора компании «Связной».

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Причиной трудоустройства стал проигранный спор артиста. Менеджеры «Связного», узнав о споре из нового выпуска «Трэш лото» на YouTube, обратились к Прусикину с предложением о работе.

Отмечается, что Илья займется внешними коммуникациями, разработкой рекламных кампаний и в целом имиджем ретейлера.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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