Фронтмен группы Little Big устроился на работу в «Связной»
15 августа22:30
Илья Прусикин, лидер музыкальной группа Little Big, впервые официально устроился на работу. Как сообщает ТАСС, он занял должность креативного директора компании «Связной».
Причиной трудоустройства стал проигранный спор артиста. Менеджеры «Связного», узнав о споре из нового выпуска «Трэш лото» на YouTube, обратились к Прусикину с предложением о работе.
Отмечается, что Илья займется внешними коммуникациями, разработкой рекламных кампаний и в целом имиджем ретейлера.
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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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