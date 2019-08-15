Фронтмен группы Little Big устроился на работу в «Связной»

Причиной трудоустройства стал проигранный спор артиста. Менеджеры «Связного», узнав о споре из нового выпуска «Трэш лото» на YouTube, обратились к Прусикину с предложением о работе.

Отмечается, что Илья займется внешними коммуникациями, разработкой рекламных кампаний и в целом имиджем ретейлера.

