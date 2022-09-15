ФПА РФ удалила новость об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ удалила новость об аннулировании адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе ФПА не смогли прокомментировать удаление данной публикации.

Позднее на сайте появился комментарий о наличии «неустранимых нарушений» при получении Пашаевым статуса адвоката, а президент ФПА Юрий Филипенко назвал формулировку «аннулирование статуса» некорректной, отмечает агентство.

Ранее 10 сентября Telegram-канал Baza со ссылкой на сайт Минюста сообщил, что Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в связи со смертельной аварией в Москве, вернул себе статус адвоката. 15 сентября появилась там самая новость об аннулировании.





