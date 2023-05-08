Фотовыставка «Разумное, доброе, вечное» Комплекса соцразвития Москвы открылась в Екатерининском парке

В Москве открылась выставка о ветеранах Великой Отечественной войны. Фотпроект «Разумное, доброе, вечное» развернули на территории Екатерининского парка.

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Проект рассказывает о жизненной мудрости ветеранов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. В рамках фотопроекта можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт», — подчеркнула заммэра.



«Любите и уважайте своих родителей!», «Помните героическую историю нашей страны!», «Самое важное — быть человеком!», «Основа здоровья — это спорт!» - наставления, которыми ветераны поделились с молодым поколением в рамках выставки.



Эспозиция будет работать до конца мая. Также выставка представлена в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных Сил. Организовали экспозицию Департамент труда и социальной защиты населения и центры госуслуг.

