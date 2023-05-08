Фотовыставка «Разумное, доброе, вечное» Комплекса соцразвития Москвы открылась в Екатерининском парке
В Москве открылась выставка о ветеранах Великой Отечественной войны. Фотпроект «Разумное, доброе, вечное» развернули на территории Екатерининского парка.
{{related_post_nkVNiDSLS}}
Проект рассказывает о жизненной мудрости ветеранов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. В рамках фотопроекта можно увидеть снимки людей, переживших Великую Отечественную войну, прошедших тяжелый путь и имеющих богатый жизненный опыт», — подчеркнула заммэра.
«Любите и уважайте своих родителей!», «Помните героическую историю нашей страны!», «Самое важное — быть человеком!», «Основа здоровья — это спорт!» - наставления, которыми ветераны поделились с молодым поколением в рамках выставки.
Эспозиция будет работать до конца мая. Также выставка представлена в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных Сил. Организовали экспозицию Департамент труда и социальной защиты населения и центры госуслуг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 811 / сут.
Умерли
399 тыс.+29 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 749 / сут.
- Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы СНГ без Украины
- Неразорвавшийся снаряд вынесли из детсада в Теткино после обстрела ВСУ
- Военкор Сладков прокомментировал «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
- Фотовыставка «Разумное, доброе, вечное» Комплекса соцразвития Москвы открылась в Екатерининском парке
- В Шебекино разорвался еще один украинский снаряд
- Еврокомиссия завершила работу над проектом 11 пакета санкций
- СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска
- В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино
- Глава Минфина США не знает точную дату дефолта
- СМИ: Фонды российских акций принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru