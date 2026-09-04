Фотопроект холдинга «Швабе» показал, как менялся облик Москвы
Изменения облика Москвы за несколько десятилетий можно будет отследить благодаря проекту «Было/стало на „Зенит“», в рамках которого архивные снимки города пересняли на фототехнику "Зенит" Красногорского завода им. С.А. Зверева. Проект запустил холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, он приурочен к 879-летию столицы.
Для создания эффекта перехода между прошлым и настоящим специалисты применили технологии ИИ и динамической обработки.
Генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Антон Клоков назвал проект данью уважения истории города, с помощью которого организация поздравила москвичей и гостей столицы с предстоящим 879-летием.
«С помощью фототехники «Зенит» мы показываем трансформацию значимых исторических локаций города, сохранив их уникальный облик. Эти кадры наглядно демонстрируют связь поколений и верность традициям отечественной фотографии, обеспечивая диалог между прошлым и современностью», — отметил Клоков.
В кадр попали Золоторожская, Пушкинская и Андроньевская набережные, улицы Моховая, Манежная и Большая Полянка. Также в проекте — Новоарбатский мост и Северный речной вокзал. Всего будет более 30 архивных фото Москвы, Красногорска, Лыткарина и Сергиева Посада.
Также по следам фотопроекта запущен открытый конкурс от «Швабе», в котором смогут участвовать ретро-снимки Москвы из частных и семейных архивов. Чтобы принять в нем участие, необходимо направить фотографии на почту холдинга pressa-media@shvabe-media.ru и подписаться на каналы. Наиболее интересные фотокарточки переснимут, итоговый вариант опубликуют на официальных ресурсах холдинга, а авторам снимков вручат памятные подарки.
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