Фотокорреспондент из России победил в международном конкурсе POYi 2026
Фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков стал лауреатом международного конкурса Pictures of the Year International (POYi). Он получил приз в категории «Серия портретов». Об этом сообщили организаторы соревнования.
Премия Pictures of the Year International ежегодно проводится американским институтом журналистики имени Дональда Рейнольдса при Школе журналистики штата Миссури с 1944 года. К участию допускаются фотографы, редакторы и целые издательские дома. Жюри выбирает победителей из более чем 50 тысяч заявок из почти 100 стран.
Волков отправил на конкурс собственный проект «Феникс». В серии снимков показывалась жизнь молодого человека из Уфы, который получил обширные ожоги на рабочем месте, но сохранил любовь к окружающим, нашел девушку и воспитывает с ней общую дочь. По словам фотографа, эта работа началась еще в мае 2017 года, и за это время она получила множество наград.
«”Феникс” — это проект о людях, получивших ожоги при разных обстоятельствах. Это очень большая и важная работа для меня, которую я снимаю с 2017 года», — указал Волков.
Заявка получила высокую оценку жюри одного из старейших международных конкурсов в области фотографии.
