Фото президента Казахстана незаконно использовали в рекламе онлайн-казино

Снимок Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали для рекламы онлайн-казино. Об этом сообщает Tengrinews, об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. В ответ на многочисленные сообщения, поступающие от СМИ, он заявил, что глава государства не имеет никакого отношения к рекламе, появляющейся в социальных сетях, а снимки Токаева использованы незаконно, подчёркивает RT.

Берик Уали подчеркнул, что такого рода вещи не только вводят в заблуждение пользователей социальных сетей, но и наносят серьёзный репутационный ущерб. Также он добавил, что правоохранители занимаются поиском лиц, связанных с публикацией рекламной информации, позже будет решаться «вопрос об их ответственности».

Ранее НСН писала, что Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня, официально вступил в должность главы государства 12 июня. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в столице республики Нур-Султане.

Избранный президент возложил правую руку на Конституцию Казахстана, произнес текст присяги на государственном языке и поцеловал флаг страны.



