Форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдёт 12 октября

Форум «Молодой предприниматель Москвы» приглашает 12 октября всех начинающих бизнесменов и тех, кто еще планирует ими стать. Это будет уже вторая масштабная конференция в рамках проекта «Бизнес-Уикенд» для школьников, студентов колледжей и ВУЗов. Участников форума ждёт насыщенная образовательная программа, а также развлекательная программы.

Старшеклассников и студентов познакомят с пятью стадиями развития любого проекта – включая идею, маркетинг, формирование команды, календарный план и бюджетирование. Об этом расскажут директор по развитию бренда Black Star Александр Гагиев, Президент «Содружества Организаций по Развитию Бизнеса» и ведущий маркетинговый эксперт в России Вадим Ширяев, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии Ирина Баржак и другие.

По итогам участники создадут анкету своих проектов, чтобы побороться с ней за участие в бизнес-акселераторе. Юные предприниматели, которые уже работают над своими стартапами, смогут принять участие в конкурсе Startup Battle – для этого до 10 октября требуется заполнить онлайн-заявку с описанием проекта на сайте форума.

Самых активных участников с лучшими проектами ждут достойные призы – сертификат на обучение по программе МВА Intensive, место в коворкинге от «Малого Бизнеса Москвы», Apple iPad Mini, а также возможность сразу попасть в акселератор легендарного «Бизнес-Уикенда».

Участие в форуме бесплатное, он пройдет на новой современной event-площадке – Main Stage на Шарикоподшипниковской улице рядом со станцией метро «Дубровка». После трудов праведных всех пришедших на мероприятие ждут выступления звезд: Елены Темниковой, Rauf&Faik, также заявлена мега-популярная звезда, чье имя пока держится в секрете.

