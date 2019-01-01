Forbes: В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый — предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что он подозревается в обналичивании денег для театра. Следствие выделило новое производство по Синельникову из основного дела. Сам мужчина, как пишет Forbes, не отрицает, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, но не комментирует решение следствия.

Источник сообщает, что Валерий Синельников подозревается в незаконной банковской деятельности: он заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа» за небольшой процент - в среднем 9%.

Напомним, всех фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа».