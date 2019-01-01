Forbes: В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый — предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что он подозревается в обналичивании денег для театра. Следствие выделило новое производство по Синельникову из основного дела. Сам мужчина, как пишет Forbes, не отрицает, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, но не комментирует решение следствия.
Источник сообщает, что Валерий Синельников подозревается в незаконной банковской деятельности: он заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа» за небольшой процент - в среднем 9%.
Напомним, всех фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа».
Ранее НСН писала, что Мосгорсуд раскрыл мотивы освобождения Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся материалы, суд счел, что художественный руководитель «Гоголь-центра», а также два других обвиняемых по делу «Седьмой студии» - директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин – не препятствовали расследованию и не нарушали условий домашнего ареста. В связи с этим всем троим обвиняемым мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
Между тем, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил НСН, что решение об освобождении Серебренникова было принято под давлением, из-за широкого общественного резонанса, который приобрело за полтора года следствия.
Как напоминает RT, ранее Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
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