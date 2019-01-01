Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Российское издание Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян в возрасте моложе 30 лет, сообщает Ura.ru.

В анонсе к списку говорится, что речь идет о россиянах, которые смогли добиться признания профессионального сообщества и стать известными в масштабах страны или мира до 30 лет, уточняет RT. Рейтинг был разделен на десять категорий, такие как «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа». Как сообщает Москва 24, из сотни номинантов в окончательный список попали лишь 30 человек.

В частности в списке Forbes оказались певица Монеточка, телеведущая Анастасия Ивлеева, футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов, и управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Ранее Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда. Рейтинг возглавил Мэттью МакКонахи, который принес продюсерам лишь 1,1 доллара с каждого полученного им в рамках своих контрактов.



