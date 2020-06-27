Фонд «Русь сидящая» объявил о своем закрытии
Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в своем профиле на Facebook объявила о закрытии фонда и о том, что организация будет продолжать свою работу без юрлица и официальных счетов. Об этом сообщает Интерфакс.
Романова рассказала о том, что этот шаг вынужденный, так как счета фонда арестованы после проигранного суда с бывшим сотрудником. Правозащитница объяснила, что у фонда нет средств на удовлетворение иска в 1 млн 300 тыс рублей, и предложила подписчикам отказаться от ежемесячных пожертвований.
Правозащитный благотворительный фонд"Русь сидящая" специализируется на оказании помощи заключенным и их семьям. Ольга Романова подчеркнула, что организация намерена продолжать свою деятельность.
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