Фонд «Русь сидящая» объявил о своем закрытии

Романова рассказала о том, что этот шаг вынужденный, так как счета фонда арестованы после проигранного суда с бывшим сотрудником. Правозащитница объяснила, что у фонда нет средств на удовлетворение иска в 1 млн 300 тыс рублей, и предложила подписчикам отказаться от ежемесячных пожертвований.

Правозащитный благотворительный фонд"Русь сидящая" специализируется на оказании помощи заключенным и их семьям. Ольга Романова подчеркнула, что организация намерена продолжать свою деятельность.