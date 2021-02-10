ФНС заявила о готовности к автоматической выплате имущественных вычетов с марта 2021 года
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что его ведомство готово к автоматической выплате имущественных и инвестиционных вычетов, сообщает ТАСС.
По его словам соответствующий закон рассматривается в третьем чтении и если Совет Федерации РФ поддержит этот документ, то ФНС готова уже с марта приступить к автоматическим выплатам.
«Мы уже полностью оттестировали систему», - добавил Егоров.
Ранее об упрощении процедуры получения налогового вычета заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает RT.
Глава кабмина отметил, что ФНС сама обратится к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотечный кредит, и после обработки данных вернёт средства налогоплательщику на его счёт. В итоге гражданам не придётся собирать документы, а деньги поступят намного быстрее.
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