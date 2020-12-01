ФНС попросила россиян взаимодействовать с ведомством через интернет

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук в эфире телеканала "Россия-1" призвала граждан использовать для решения возникших проблем сайт службы вместо личного посещения инспекций. Об этом сообщает ТАСС.



Из-за пандемии COVID-19 ФНС предлагает перевести взаимодействие с гражданами в удаленный режим. Бондарчук призвала граждан по возможности воздержаться от личного посещения налоговой службы.

Замруководителя ФНС отметила,что 109 инспекций вынуждены были закрыться из-за сложной эпидемиологической ситуации, а 209 отделений работают по предварительной записи, однако большинство инспекций продолжают свою работу.

Бондарчук напомнила, что график работы любой инспекции также есть на сайте ведомства.