Флера Салиховская: Мне жалко людей, которые выходят на митинги

Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Флера Салиховская высказала негативное мнение об акциях протеста в Москве. Свою оценку она дала в интервью сайту KP.Ru.

По словам общественницы, она не знает ни одного человека, который бы посещал митинги или выказывал им поддержку и одобрение. Более того, акции следует расценивать как резко негативное явление.

«Я считаю, что если какие-то “мадамы” вдруг стихийно объявляются и для достижения своих целей начинают будоражить народ, то это резко отрицательное явление», — заявила Салиховская.

Организаторы же подобных акций, по мнению собеседницы издания, манипулируют общественным сознанием в собственных целях. Ничего кроме жалости, выходящие на митинги и шествия, у главы «Комитета солдатских матерей» не вызывают.

«Мне даже жалко людей, которые выходят на митинги, они же становятся объектами манипуляции. Люди начинают прислушиваться, и обида растёт, тем более, что всякая жизнь не без трудностей проходит, только вот митингами тут не поможешь, это очевидно, — заверила Салиховская.

Решать социальные проблемы, по её мнению, стоит иными методами. В качестве примера она привела работу собственной общественной организации, которая налаживает взаимодействие с профильными органами власти, когда к ним поступает жалоба или обращение.

«Я со своей “колокольни” смотрю и как общественная организация, мы готовы к взаимодействию с людьми и властью, прежде всего в решении конкретных проблем. Думаю, надо всем вместе работать над трудностями, которые ставит жизнь, а не на митинги ходить», — заключила общественница.

Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно. 10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, собравшая от 20 до 60 тысяч человек. Однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания.

