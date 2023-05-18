Физультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами сдан в эксплуатацию на востоке Москвы
В Восточном округе Москвы сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь комплекса превышает пять тысяч квадратных метров, отметил он. Фасады здания облицованы витражным остеклением, в комплексе есть спортивный и оздоровительный бассейны.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что комитет провел 18 проверок контроля качества работ и используемых материалов. По их итогам было принято решение выдать застройщику все необходимые документы для эксплуатации объекта.
Около территории комплекса обустроена плоскостная парковка на 44 машино-места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru