Физультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами сдан в эксплуатацию на востоке Москвы

В Восточном округе Москвы сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь комплекса превышает пять тысяч квадратных метров, отметил он. Фасады здания облицованы витражным остеклением, в комплексе есть спортивный и оздоровительный бассейны.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что комитет провел 18 проверок контроля качества работ и используемых материалов. По их итогам было принято решение выдать застройщику все необходимые документы для эксплуатации объекта.

Около территории комплекса обустроена плоскостная парковка на 44 машино-места.

