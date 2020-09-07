Финляндия продлила запрет на въезд российских граждан

Российско-финская граница останется закрытой на неопределённый срок. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на консульство Финляндии.

Между тем, ряду граждан РФ въезд на территорию страны разрешен. В частности, в этот список входят родственники проживающих на территории Финляндии, дипломаты, россияне, едущие на работу и другие. Полный перечень Пограничная охрана Финляндии разместила на своем официальном сайте.

Предыдущий срок ограничений на въезд действовал до 8 сентября.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ГраницаФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры