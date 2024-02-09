Финляндия намерена ужесточить условия получения гражданства
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает увеличить срок проживания для получения гражданства страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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На данный момент для получения гражданства республики необходимо прожить в стране пять лет. Новый законопроект предполагает увеличить этот срок до восьми лет.
Инициатива, вынесенная на обсуждение, также предполагает сокращение количества дней пребывания за границей в период наличия вида на жительство в Финляндии. При этом в ведомстве подчеркнули, что главная цель изменений состоит в том, чтобы заявитель действительно проживал в стране.
Ранее президент Финляндии Саули Нииинисте заявил, что выступает за отказ от предоставления двойного гражданства россиянам. Ниинисте полагает, что Хельсики нужно перейти к «принципу взаимности» при выдаче паспортов, предоставляя двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство, напоминает «Радиоточка НСН».
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