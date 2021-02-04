Финансовый коуч рассказала об идеальной модели семейного бюджета

Финансовый коуч Ольга Павлова заявила, что конфликты из-за семейного бюджета могут разрушить самые крепкие отношения, сообщает «Радио 1».

По её словам, пара должна договориться изначально, обсудить - кто как видит семейный бюджет, и искать компромиссы, при этом не обижаться и не копить обиды.

«Надо принять общую систему, а если в процессе что-то не понравится, всегда можно вернуться к обсуждению и подкорректировать её. Любые правила удобны, когда они практичны. Надо честно договариваться - как в бизнесе», - сказала Павлова.

Коуч добавила, что, вступая в отношения, каждый должен принять тот факт, что партнёр не изменится после начала совместной жизни. По её мнению, в противном случае «даже начинать не стоит».

Павлова считает, что наиболее удобно, когда каждый из супругов платит за себя сам, но решения о крупных тратах принимают совместно. При этом коуч отметила, что такая модель семейного бюджета подходит не всем и приживается, как правило, в тех союзах, где оба человека хорошо зарабатывают.

