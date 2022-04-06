Финансирование беженцев Донбасса увеличили до 1,3 тысячи рублей в день на человека
На содержание беженцев из Донбасса выделят дополнительные средства, сумму на сутки увеличили с 800 до 1,3 тысячи рублей. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Есть соответствующее решение федерального уровня: если раньше мы имели 800 рублей в сутки на содержание (беженцев), то сейчас это более 1,3 тысячи рублей», - процитировали Голубева РИА Новости.
По данным губернатора, такое решение приняли в российском правительстве еще около недели назад. Сейчас этот документ вступил в силу. О том, что выделенных сумм недостаточно, заявил в ходе встречи по вопросу помощи жителям Донбасса исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.
И.о. министра предложил изменить сумму суточного содержания беженцев, которые в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения. Предложение поднять сумму до 1350 рублей в сутки сделали главы регионов, в которых размещены эвакуированные люди.
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