Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве
Последний розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» состоялся по итогам выборов муниципальных депутатов в российской столице. В нём могли принять участие избиратели, проголосовавшие дистанционно. Победители были определены с помощью генератора случайных чисел в эфире телеканала «Москва 24» в понедельник, 12 сентября.
В последний день бонусной акции было разыграно 96 тысяч 900 пакетов призовых баллов и 20 машин. Соотношение выигравших осталось на прежнем уровне: 34-38% в зависимости от конечного значения участников дистанционного электронного голосования.
В финальной лотерее приняли участие москвичи, которые сделали свой выбор онлайн накануне, в воскресенье, 11 сентября. За ходом розыгрыша непосредственно в студии наблюдал народный артист России, художественный руководитель московского Театра Луны и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.
Победителей акции известят по SMS. Проверить свой код можно и самостоятельно на сайте ag-vmeste.ru. Информация появится после полудня, для авторизации необходима учетная запись mos.ru. Обладателям призов необходимо активировать код до 26 сентября.
В общей сложности в течении трёх дней акции было разыграно свыше 600 тысяч подарков. Сред них - 100 автомобилей и призовые баллы номиналом от 3 тысяч до 10 тысяч. Баллы можно израсходовать на оплату покупок в магазинах и аптеках, на различные товары, расплатиться в ресторане, парке развлечений, музее или театре, а также на некоторые другие цели.
В двух розыгрышах, прошедших 10 и 11 сентября, обладателями призов стали 549 тысяч 180 человек. Обладателями автомобилей стали 80 человек, 67 из них уже активировали свои коды. Призовые баллы начислены более чем 387 тысячам победителей.
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