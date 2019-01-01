Финал шоу «Голос. Дети» смотрели более 3 миллионов человек

Финал вокального шоу «Голос. Дети» в эфире «Первого канала» смотрели более 3 миллионов человек. В интернете программа собрала еще 2,5 миллиона просмотров.

Подчеркивается, что рейтинг финала шестого сезона программы оказался самым низким за всю историю шоу, передает РИА «Новости».

По итогам голосования дочь Алсу Микелла Абрамова победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов, что вызвало широкий общественный резонанс.

