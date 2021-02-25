СМИ: Киркоров задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны 140 миллионов рублей ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank, AS. Об этом сообщает РИА ФАН.

Как отмечается в сообщении, финансовая компания в 2020 году обратилась в Таганский районный суд Москвы с заявлением к исполнителю и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит. В суде признали иск законным и обязали ответчиков выплатить около 140 миллионов рублей. Издание напоминает, что апелляцию Киркоров также проиграл. Долг до сих пор не был погашен, судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Ранее компания «Филипп Киркоров Продакшн» задолжала Федеральной налоговой службе более 95 605 рублей. Тогда против исполнителя также было начато исполнительное производство.

