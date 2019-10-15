Фигуристку Тотьмянину тайно прооперировали в Москве

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в московской клинике. Спортсменка уже чувствует себя хорошо, все показатели в норме, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на её официальную представительницу. С чем именно было связано хирургическое вмешательство она не уточнила, чтобы, по её словам, не раздувать «какого-то бешеного ажиотажа».

Согласно неофициальным источникам, операция была проведена в онкологическом центре. У фигуристки с помощью лапороскопии удалили желчный пузырь из-за появления в нем новообразования. Образцы тканей отправили на экспертизу, чтобы подтвердить доброкачественность опухоли.

30 декабря 2018 года Татьяна Тотьмянина сломала правую ногу, неудачно упав на одном из прокатов шоу Ильи Авербуха. За два месяца фигуристка перенесла две операции и прошла период реабилитации. Супруг Тотьмяниной, олимпийский чемпион Алексей Ягудин сейчас находится в Минске. Пара воспитывает двоих дочерей: 9-летнюю Лизу и 3-летнюю Мишель.

