Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину
Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали свою вину в попытке опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк». Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следователи допросили подозреваемых Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области. Они признались в размещении фотографий нацистов и раскаялись в содеянном.
Ранее сообщалось, что в реабилитации нацизма также подозреваются жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. В их отношении заведены уголовные дела.
В мае фигуранты разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, его соратника Йозефа Геббельса, а также изменника Родины Андрея Власова.
В марте Госдума приняла пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов, сообщает телеканал «360». Теперь максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.
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