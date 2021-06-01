Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали свою вину в попытке опубликовать фотографии нацистов на сайте «Бессмертный полк». Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следователи допросили подозреваемых Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области. Они признались в размещении фотографий нацистов и раскаялись в содеянном.