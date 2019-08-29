Фестиваль «Яркие люди» пройдет в «Музеоне» в эти выходные

В предстоящие выходные – 31 августа и 1 сентября, в «Музеоне» пройдет фестиваль «Яркие люди». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, масштабная творческая лаборатория под открытым уже в седьмой раз соберет под открытым небом новаторов в сфере искусства.

Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка. В частности, на набережной парка в зоне Performing art выступят ведущие уличные театры, а артисты «Мастерской Брусникина» покажут поэтический перформанс на стихи Дмитрия Пригова. Кроме того, в «Музеоне» соберутся московские дизайнеры, художники, хореографы и режиссеры, отмечает АГН Москва.

Напомним, в начале августа парки столицы отмечали День физкультурника. И пaрк искусств «Музеон» не стал исключением. Там прошли пройдут мaстер-клaссы по йоге, гимнaстике цигун, скaндинaвской ходьбе, ушу и тaнцaм. Кроме того, там состоялся зaбег для людей пожилого возрaстa «Бег в помощь» нa дистaнцию 500 метров.