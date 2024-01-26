Фестиваль трудовых династий профсоюзов прошёл в Москве

Фестиваль трудовых династий провела в российской столице Московская федерация профсоюзов. Семьям вручили знаки и памятные подарки в гостиничном комплексе «Измайлово».

Мероприятие объединило 11 династий, в частности, семьи преподавателей, медиков, ветеринаров, сотрудников «Мосводоканала» и метрополитена, судостроительных предприятий, железнодорожного транспорта. Почётных гостей развлекали артисты и творческие коллективы.

На выставке можно было познакомится с историей трудовых династий, их достижениях в работе и профсоюзной деятельности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил исполняющий обязанности председателя Московской Федерации профсоюзов Юрий Павлов, число трудовых династий в Москве растёт каждый год. Возникающая преемственность популяризует многие профессии, в том числе рабочие.

