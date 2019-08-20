Фестиваль «Таврида – АРТ» открывает двери для молодых творцов со всей России

До четырёх с половиной тысяч молодых представителей творческой сферы приедут на фестиваль «Таврида – АРТ», который будет проходить на этой неделе в Крыму в бухте Капсель под Судаком. Сегодня начинается заезд первых участников арт-кварталов Фестиваля творческих сообществ. Там состоится более 60 кастингов для молодых режиссеров, хореографов, художников, архитекторов, ремесленников, музыкантов.

Среди возможностей для молодых представителей культуры и искусств заявлены, в частности, прекастинг Международного конкурса «Новая волна», кастинг в телепроект «Голос», сериал на Первом канале, кастинги СТС Медиа и премьер-лиги КВН, проекта «Танцы на ТНТ», питчинг Национальной Медиа Группы и многое другое.

«Таврида – АРТ» впервые одновременно сосредоточит на единой площадке такое количество реальных возможностей для молодых креативных людей. Руководитель проекта, глава Центра развития культурных инициатив Сергей Першин назвал это «уникальным опытом». Ядром фестиваля станут восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, которые посвящен отдельным направлениям культуры и искусств.

Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», войти в состав симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», выступить на фестивале «Нашествие» и получить много других возможностей. У них появится шанс выпустить документальную ленту на телеканале Россия, сняться в полнометражном фильме, теле- и интернет-сериалах, выиграть двухлетнее обучение в Высшей школе режиссёров и сценаристов.

Проектам участников арт-кварталов – победителям конкурса будет также предоставлена грантовая поддержка на общую сумму 80 миллионов рублей. Кроме того, молодых творцов ждут встречи и мастер-классы от ведущих экспертов и представителей крупнейших игроков креативной индустрии, коллаборации, творческие активности и многое другое.

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. Вход бесплатный при обязательной регистрации на сайте https://tavridafest.art/.

