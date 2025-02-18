Фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади с 22 по 31 августа

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится в Москве 22-31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции мероприятия.

Фестиваль пройдет в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

«XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2025 году пройдёт... на Красной площади... и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге планируют провести праздник «Зажигай, сударыня Масленица», напоминает RT.

