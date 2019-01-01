Фестиваль «Рыбная неделя» посетили более 2,1 млн человек

Гастрономический праздник «Рыбная неделя в Москве» прошел с 24 мая по 2 июня. Он завершил череду весенних городских фестивалей. На площадках фестиваля побывали 2,15 млн гостей.

«Фестиваль «Рыбная неделя» прошел в Москве уже в пятый раз. И, как всегда, с большим успехом», - написал на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также опубликовал в своем блоге фото- и видеоматериалы с площадок фестиваля. На них гости «Рыбной недели» дегустируют блюда, а повара учат готовить их - проводят кулинарные и творческие мастер-классы. С детьми играют аниматоры, а велоспортсмены удивляют москвичей показательными выступлениями на памп-треке.

«Рыбная неделя» привлекла 50 производителей со всей страны, которые привезли на фестиваль более 100 видов рыбы и морепродуктов. Например, камчатских крабов, волгоградских осетров, карельскую форель и другое.

Всего посетители фестиваля приобрели 44,8 тонны свежей и охлажденной рыбы, 36 тонн замороженной рыбы, 37,6 тонны рыбных копченостей, 50 тыс. банок консервов и пресервов, 1,3 тонны икры, 3,2 тонны африканского сома, 5,75 тыс. устриц, сообщают организаторы мероприятия.

Кроме того, мэр Москвы пригласил жителей столицы посетить фестиваль «Времена и эпохи». «Следующая встреча - фестиваль «Времена и эпохи». Начало - 7 июня», - заключил он.







