Фестиваль робототехники впервые проходит на форуме «Армия-2021»
Научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия» впервые проходит на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Московской области.
Фестиваль представляет собой интерактивную выставку с разработками ученых РФ в области робототехники. В программе фестиваля битва роботов, дрон-рейсинг, испытания беспилотников и другое.
Также в рамках фестиваля идут дискуссии на тему технического образования и популяризации инженерных специальностей, передает «Радио 1».
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