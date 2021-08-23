Фестиваль робототехники впервые проходит на форуме «Армия-2021»

Научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия» впервые проходит на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Московской области.

Фестиваль представляет собой интерактивную выставку с разработками ученых РФ в области робототехники. В программе фестиваля битва роботов, дрон-рейсинг, испытания беспилотников и другое.

Также в рамках фестиваля идут дискуссии на тему технического образования и популяризации инженерных специальностей, передает «Радио 1».

