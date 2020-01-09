Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлен до 31 января

Столичные власти решили продлить срок работы фестиваля «Путешествие в Рождество» до конца января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на новую фестивальную площадку в районе Гольяново.

Градоначальник отметил, что желающих посетить фестиваль оказалось много и не все из них смогли сделать это, так как многие уезжали на новогодние каникулы.

Отметим, что мероприятие должно было завершиться еще 12 января. За время его гостями стали более 21 млн человек.

«Путешествие в Рождество» в сквере возле Гольяновского пруда ежедневно становится площадкой для праздничных мероприятий. Посетители также могут выйти на залитый здесь же каток.

На организованной ярмарке москвичи и гости столицы также могут приобрести продукцию из десяти российских регионов, а также Казахстана.

