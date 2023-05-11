Фестиваль профессий открыл профориентационный марафон «Билет в будущее»
Фестиваль профессий в Ростовской области открыл сезон профориентационных мероприятий по всей России. Вслед за ним в 15 городах проведут крупнейшие мероприятия для школьников, педагогов и родителей под брендом «Билет в будущее».
Так, 11 мая открылся профориентационный фестиваль профессий для школьников «Билет в будущее – топ регион». Он прошел в Ростовской области на пяти площадках: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске и Волгодонске.
Отмечается, что Фестиваль профессий позволяет школьникам 6-11 классов познакомиться с востребованными профессиями региона, а также условиями, которые предлагают сотрудникам различные компании. Таким образом, работодатели и образовательные учреждения организуют интерактивные площадки, презентации, мастер-классы и профориентационные диагностики.
Как рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, ожидается, что в 2023 году на фестивалях будет в два раза больше посетителей: 100 тысяч человек офлайн и свыше шести миллионов онлайн. Он подчеркнул, что Фонд будет продолжать и дальше финансировать и поддерживать лучшие профориентационные практики.
Таким образом, Фестиваль профессий в этом сезоне позволит школьникам побыть фельдшерами, воспитателями, сварщиками, парикмахерами, художниками, а также попробовать себя в IT-профессии.
Организаторами региональных фестивалей выступили Федеральный оператор проекта «Билет в будущее» - Фонд Гуманитарных Проектов, а также региональные министерства образования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В театре «Ленком Марка Захарова» подтвердили госпитализацию Глеба Панфилова
- Писателя Прилепина готовят ко второму этапу операции
- В закон об иноагентах добавят категорию «третьи лица»
- ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
- Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз
- В МИД РФ не исключили прекращения действия зерновой сделки
- В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации
- «Фланги бросают без боя!»: Пригожин раскрыл новые данные по Артемовску
- СБУ задержала бизнесменов, поставлявших в Россию оборудование для ЗРК С-300
- СМИ: Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru