Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдет на набережной Музеона

Во время новогодних каникул в Москве состоится традиционный VIII Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этот раз семейное мероприятие пройдет на набережной парка искусств Музеон.

С 23 декабря посетители могли увидеть процесс создания ледовых скульптур. Выставка ледовых скульптур и катание с ледовых горок начнется с 30 декабря, а фестиваль продолжит свою работу до 31 января 2023 года.

Визитная карточка фестиваля – грандиозный московский Кремль в центре набережной парка. С него каскадом спускаются 6 ледяных горок для взрослых и детей. Дополнят центральную композицию главные достопримечательности столицы, выполненные изо льда – Собор Василия Блаженного и Большой театр.

Также гости фестиваля смогут посмотреть кино на большом экране в Ледовом кинотеатре.

