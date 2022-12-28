Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдет на набережной Музеона
Во время новогодних каникул в Москве состоится традиционный VIII Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этот раз семейное мероприятие пройдет на набережной парка искусств Музеон.
С 23 декабря посетители могли увидеть процесс создания ледовых скульптур. Выставка ледовых скульптур и катание с ледовых горок начнется с 30 декабря, а фестиваль продолжит свою работу до 31 января 2023 года.
Визитная карточка фестиваля – грандиозный московский Кремль в центре набережной парка. С него каскадом спускаются 6 ледяных горок для взрослых и детей. Дополнят центральную композицию главные достопримечательности столицы, выполненные изо льда – Собор Василия Блаженного и Большой театр.
Также гости фестиваля смогут посмотреть кино на большом экране в Ледовом кинотеатре.
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