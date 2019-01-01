В Воронеже состоится мотофестиваль

Ежегодное грандиозное мероприятие H.O.G. Spring Challenge состоится в Воронеже завтра, 10 мая. В рамках мероприятия пройдёт состязание между клубами, а также мотопарад и городской праздник.

В этом году участниками фестиваля станут около 1 тыс. мотоциклистов из 10 городов России, а также почти 2 тыс. участников из Воронежской области. Мотопраздник начнется рано утром на трассе М-4, а после продолжится парадом по улицам города. Стать его участником может любой владелец мотоцикла независимо от его марки

Днем в Воронеже начнется шоу летающих мотоциклов от самых знаменитых спортсменов мотофристайла. Кроме того, в рамках фестиваля H.O.G. Spring Challenge стартует рок-концерт, в котором примут участие группы «7Б», «Чичерина» и «Ногу Свело!».

