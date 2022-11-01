«Фермерский островок» впервые открылся в Сургуте

Торжественное открытие первого в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Фермерского островка» состоялось 1 ноября, оператором проекта выступил разработчик технологий выращивания зеленых культур «Реатоника».

Отмечается, что магазин расположен в Сургуте на улице Лермонтова, 9а, в торговом центре Борисовский, на территории торговой сети «Пятерочка». Теперь сургутяне и гости города смогут приобрести на «Фермерском островке» свежую продукцию местных производителей. Все, что сможет на нем найти покупатель, было выращено и собрано исключительно на территории автономного округа. Продукты, представленные на прилавке, имеют небольшой срок годности из-за отсутствия в них консервантов и отличаются высоким качеством.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, проект «Фермерский островок» корпорация реализует совместно с региональной властью и торговой сетью «Пятерочка». По его словам, такой проект позволяет создать дополнительный рынок сбыта для малых производителей и сделать доступной для покупателя фермерскую продукцию за счет сокращения прослойки посредников.

В свою очередь директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Генкель отметил, что проект «Фермерский островок» является пилотным с безусловными преимуществами для товаропроизводителей Югры. Он указал, что локация, где находится «островок», имеет высокий трафик на льготных условиях. А председатель правления МСП Банка Петр Засельский подчеркнул, что число регионов, где представлен «Фермерский островок» постоянно растет. Он отметил, что благодаря этому в крупных торговых сетях появляется все больше качественных продуктов от локальных производителей.

Со своей стороны, руководитель «Реатоники» Евгения Киселева добавила, что на момент открытия «Фермерский островок» объединяет в себе более пяти субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из разных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Так, это свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовая продукция из мяса, а также продукция из дикоросов. Для размещения на полках своих товаров ведутся переговоры еще с семью компаниями, осуществляющими производство продукции на территории Сургута, резюмировала она.

