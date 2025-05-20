Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерею 1,2 млрд рублей

Фельдшер с Сахалина Александр Куряев выиграл крупнейший в истории отечественных государственных лотерей главный приз в 1,2 млрд рублей в 1604-м, новогоднем тираже «Русского лото». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей в РФ «Столото».

Отмечается, что мужчина приобрел несколько билетов на праздничный тираж в ноябре 2024 года и 1 января 2025-го стал главным победителем розыгрыша.

«Сумма, которую получит победитель "Новогоднего миллиарда"-2025, за вычетом налога составит 781 598 156 рублей, при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», - указали в «Столото».

По словам победителя, после розыгрыша он проверил результаты и подумал, что выиграл 1 млн рублей. Однако мужчина понял, что «нулей многовато для миллиона», перепроверил число и узнал о крупнейшем выигрыше. Сахалинец планирует вместе с супругой приобрести недвижимость, построить большой дом у моря, купить катер и отправиться в путешествие.

Ранее хирург из Чувашии выиграл в лотерее «Рапидо Про» почти 30 млн рублей, пишет 360.ru.

