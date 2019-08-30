Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов опроверг информацию о его уходе с должности председателя Совета. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в одном из Telegram-каналов, который ссылается на источник в администрации президента, появилась информация о том, что Федотов намерен покинуть должность главы СПЧ в сентябре.

Он, в свою очередь, заявил, что в первый раз об этом слышит. А на сентябрь у него запланирован отпуск – он собирается уехать, «чтобы отметить свой день рождения».