Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов опроверг информацию о его уходе с должности председателя Совета. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в одном из Telegram-каналов, который ссылается на источник в администрации президента, появилась информация о том, что Федотов намерен покинуть должность главы СПЧ в сентябре.
Он, в свою очередь, заявил, что в первый раз об этом слышит. А на сентябрь у него запланирован отпуск – он собирается уехать, «чтобы отметить свой день рождения».
Накануне председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов назвал «хорошей новостью для всех нормальных людей» освобождения главреда РИА Новости-Украина. Теперь глава СПЧ, по его словам, которые приводит «Интерфакс», надеется на соответствующий ответ со стороны России. Ответных шагов со стороны Москвы ждут и в Киеве, - заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
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