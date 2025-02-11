Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов первым в истории смог пересечь на весельной лодке Южную Атлантику. Об этом сообщили в экспедиционном штабе россиянина.

«Этой ночью лодка "АКРОС" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан», — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

Конюхов пересек Южную Атлантику по наиболее сложному и опасному маршруту «в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах». На это ушло 68 суток.

В декабре прошлого года путешественник начал одиночное плавание от мыса Горн в направлении Австралии. До мыса Люин на западе континента ему осталось пройти 4200 морских миль.

