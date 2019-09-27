ФЕОР: Синагоги нужны в пешей доступности

«В отличие от православных храмов и мечетей в иудаизме есть дни, когда прихожане не могут добираться на транспорте до синагоги – это субботы (еженедельно) и праздники. Поэтому необходимо чтобы синагога была пусть и маленькая, но в шаговой доступности. Поэтому Александр Борода говорит именно об этом. Москва вообще особое место, где живет иудеев больше, чем во всей России. Именно в ней и Петербурге ощущается нехватка синагог. В других городах проблема решается наличием одного или двух зданий, что соответствует масштабам и потребностям современной еврейской общины в этих городах», - сказал Горин.

Президент ФЕОР добавил, что в настоящее время у организации имеется 32 общинных центра в Москве, которых для обеспечения ее потребностей недостаточно.

Ранее Борух Горин в эфире НСН рассказал о важности появления кошерного шампанского. По его словам производство такого продукта сопряжено с трудностями, которые уходят корнями в далёкую древность.



