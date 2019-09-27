ФЕОР: Синагоги нужны в пешей доступности
Руководитель департамента общественных связей ФЕОР в эфире НСН сказал, что не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге недостаточно маленьких синагог.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что еврейскому сообществу Москвы не хватает общинных центров и синагог.
Он считает, что в рост числа евреев в Москве продолжится за счет приезжих «из других городов, из ближнего зарубежья».
Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в эфире НСН подчеркнул, что президент федерации имел в виду маленькие синагоги в пешей доступности.
«В отличие от православных храмов и мечетей в иудаизме есть дни, когда прихожане не могут добираться на транспорте до синагоги – это субботы (еженедельно) и праздники. Поэтому необходимо чтобы синагога была пусть и маленькая, но в шаговой доступности. Поэтому Александр Борода говорит именно об этом. Москва вообще особое место, где живет иудеев больше, чем во всей России. Именно в ней и Петербурге ощущается нехватка синагог. В других городах проблема решается наличием одного или двух зданий, что соответствует масштабам и потребностям современной еврейской общины в этих городах», - сказал Горин.
Президент ФЕОР добавил, что в настоящее время у организации имеется 32 общинных центра в Москве, которых для обеспечения ее потребностей недостаточно.
Ранее Борух Горин в эфире НСН рассказал о важности появления кошерного шампанского. По его словам производство такого продукта сопряжено с трудностями, которые уходят корнями в далёкую древность.
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