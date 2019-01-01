Федеральное агентство новостей поддержит региональных журналистов постоянным конкурсом



РИА ФАН сообщило о начале конкурса «Хорошие новости России», который ставит перед собой цель оказать поддержку региональным журналистам в продвижении позитивных новостей, конструктивных тем.

Конкурс станет постоянным, по два этапа в год. Первый из них стартовал в День России, закончится 18 июня. Организаторы назвали номинации конкурса: наука и инновации, экономика региона или страны, спорт, социальные проекты и общество, герои современности.

Предварительно будут отобраны сто работ в рамках пяти номинаций.

Короткий список из отобранных работ будет сформирован к 24 июня. Победитель каждой номинации получит 100 тысяч рублей.

Затем начнётся второй этап конкурса. До 31 декабря нынешнего года будет сформирован длинный список из ста работ, после чего пройдёт голосование, отбор и награждение победителей.

