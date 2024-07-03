ФАС выдала предупреждения операторам связи из-за взимания допплаты в Крыму

Федеральная антимонопольная служба выдала операторам связи МТС, Мегафон и Билайн предупреждения в связи с взиманием дополнительной платы с абонентов при их нахождении на территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как напомнили в ФАС, с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона».

«Учитывая, что такие действия... ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», — подчеркнули в федеральной службе.

Ранее ФАС возбудила дело против оператора связи МТС из-за повышения цен на 8% в апреле и марте, напоминает «Свободная пресса».

