ФАС выдала предупреждения операторам связи из-за взимания допплаты в Крыму
Федеральная антимонопольная служба выдала операторам связи МТС, Мегафон и Билайн предупреждения в связи с взиманием дополнительной платы с абонентов при их нахождении на территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как напомнили в ФАС, с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона».
«Учитывая, что такие действия... ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», — подчеркнули в федеральной службе.
Ранее ФАС возбудила дело против оператора связи МТС из-за повышения цен на 8% в апреле и марте, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru