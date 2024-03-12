ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7 («Сибирь») из-за невыполнения предупреждения о необходимости разработать и согласовать в ведомстве коммерческую политику. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Как напомнили в ведомстве, ранее было установлено, что перевозчик продавал билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Различия цены не были связаны с услугами на борту, дополнительными расходами компании или временем до вылета, в которое приобретен билет. Также ФАС обнаружила, что у S7 отсутствует ценовая политика или другой определяющий порядок ценообразования акт. Служба выдала перевозчику предупреждение о необходимости разработать и согласовать такой документ, в котором следовало предусмотреть расчет и установление платы за перевозку «на экономически обоснованном уровне» и нормы определения допустимого отклонения.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС... Служба приняла решение о возбуждении дела в отношении АО "Авиакомпания "Сибирь"», — отметили в ФАС.

Если вина компании будет установлена, перевозчику придется заплатить штраф.

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