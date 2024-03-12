ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против авиакомпании S7 («Сибирь») из-за невыполнения предупреждения о необходимости разработать и согласовать в ведомстве коммерческую политику. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Как напомнили в ведомстве, ранее было установлено, что перевозчик продавал билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Различия цены не были связаны с услугами на борту, дополнительными расходами компании или временем до вылета, в которое приобретен билет. Также ФАС обнаружила, что у S7 отсутствует ценовая политика или другой определяющий порядок ценообразования акт. Служба выдала перевозчику предупреждение о необходимости разработать и согласовать такой документ, в котором следовало предусмотреть расчет и установление платы за перевозку «на экономически обоснованном уровне» и нормы определения допустимого отклонения.
«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС... Служба приняла решение о возбуждении дела в отношении АО "Авиакомпания "Сибирь"», — отметили в ФАС.
Если вина компании будет установлена, перевозчику придется заплатить штраф.
Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение незаконной рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали при обстреле города Шебекино
- Губернатор сообщил о бое в Курской области с диверсантами
- Иван Ургант вернется на экраны в фильме Солодникова
- СМИ: Умер двоюродный брат Владимира Путина
- «Дюна 2» в выходные заработала в России более 100 млн рублей
- ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
- В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохие дороги
- Певица Анна Асти перенесла концерты из-за проблем со здоровьем
- В Кремлевском дворце заявили, что не отменяли выступление Орбакайте
- Церемонию вручения «Оскара» посмотрели рекордные 19,5 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru