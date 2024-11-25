ФАС завела еще одно дело на «Альфа-Банк» из-за нарушения закона о рекламе
В отношении «Альфа-Банка» заведено еще одно дело в связи с нарушением кредитной организацией закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ФАС.
В ведомстве уточнили, что граждане выразили недовольство рекламой банка, в которой он был представлен как «лучший банк для бизнеса».
Также в рекламе «Альфа-банк» предлагал открыть счет для бизнеса и осуществлять платежи и переводы без комиссии, однако текст показывался короткое время, а информация была трудна для восприятия.
По мнению ФАС, наличие в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может ввести потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.
С начала 2024 года ФАС возбудила в отношении банка 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначило банку штрафы на общую сумму 9 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru