ФАС РФ признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов в 2023 году, сообщили в ведомстве.

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В ведомстве уточнили, что компания пообещала до 15 февраля снизить тарифы.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства, так как в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» была указана не соответствующая действительности цена, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФАСМегафон

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