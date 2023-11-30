ФАС РФ признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство
30 ноября 202314:31
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов в 2023 году, сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что компания пообещала до 15 февраля снизить тарифы.
Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства, так как в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» была указана не соответствующая действительности цена, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru