ФАС признала сервис Booking нарушителем антимонопольного законодательства
Сервис Booking.com нарушил антимонопольное законодательство, сообщила в понедельник Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).
Ведомство отмечает, что завершило рассмотрение дела в отношении компании и признало Booking.com нарушившей закон о конкуренции. Кроме того, ФАС считает, что сервис злоупотребляет доминирующим положением на рынке.
По данным ведомства, Booking.com навязывал российским отелям невыгодные условия сотрудничества, согласно которым они должны были обеспечить наличие номеров и условий во всех каналах продаж, а также соблюдать паритет цен.
По решению ФАС компания должна прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство.
В сентябре ФАС РФ выдала Booking.сom предупреждение, в котором потребовала перестать требовать гарантии лучшей цены в отелях и гостиницах. По данным ведомства, при заключении договора с сервисом отель не мог предлагать более низкие цены и выгодные условия на своём сайте, а также для прибывших гостей. Предупреждение ФАС стало для Booking.сom вторым.
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